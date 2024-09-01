Медведев заявил, что «Зенит» давно следил за Лусиано Гонду

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о переходе в клуб нападающего Лусиано Гонду.

31 августа Лусиано оформил дубль в матче 7-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

«Поздравляю Лусиано с дублем! Прекрасные голы. Конечно, я знал его до перехода. Наш трансферный комитет постоянно работает. Футболист давно был в нашем списке. ы следили за ним и видели, как он сыграл на олимпийском отборочном турнире, забив победный гол Бразилии. С учетом необходимости усиления этой позиции, было принято решение. Представили его в филармонии как «первую скрипку». Надеюсь, он будет соответствовать этим ожиданиям», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».