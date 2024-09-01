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Сегодня, 07:45

Медведев заявил, что «Зенит» давно следил за Лусиано Гонду

Ана Горшкова
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о переходе в клуб нападающего Лусиано Гонду.

31 августа Лусиано оформил дубль в матче 7-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

«Поздравляю Лусиано с дублем! Прекрасные голы. Конечно, я знал его до перехода. Наш трансферный комитет постоянно работает. Футболист давно был в нашем списке. ы следили за ним и видели, как он сыграл на олимпийском отборочном турнире, забив победный гол Бразилии. С учетом необходимости усиления этой позиции, было принято решение. Представили его в филармонии как «первую скрипку». Надеюсь, он будет соответствовать этим ожиданиям», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Лусиано Гонду. Лусиано Гонду уже разрывает в РПЛ: оформил дубль в дебютном матче и вернул «Зенит» на первое место

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
Лусиано Гонду
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