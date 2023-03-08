Медведева думает над новым фигурно-футбольным проектом

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева в разговоре с «СЭ» рассказала о планах по внедрению дополнительных активностей в медиа с «Динамо».

«О, это зависит от ребят из «Динамо». Хотя мы с моей командой, возможно, тоже на будущее подумаем. У нас была одна идея соединить фигурное катание и футбол. Но это в будущем. Пока не будем раскрывать. У «Динамо» очень крутой маркетинг в целом. Они мега-классно отрабатывают MatchDay. Всегда приглашают звезд перед играми. Соцсети у них тоже веселые. Много контента для болельщиков. Я рада быть частью этого контента и, надеюсь, в будущем мы еще удивим зрителей», — сказала Медведева «СЭ».

После победы над «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура РПЛ «Динамо» сохранило четвертое место в РПЛ, сократив отставание от «Ростова», идущего на третьей строчке, до 3 очков. В следующем туре команда Славиши Йокановича в гостях сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет в субботу, 11 марта.