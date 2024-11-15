Медведева сыграет за «Динамо» в матче с «Амкалом»

Российская фигуристка Евгения Медведева примет участие в шоу-матче «Динамо» — «Амкал».

«Евгения Медведева, как и Павел Деревянко, примет участие в шоу-матче «Динамо» против «Амкала» в составе «бело-голубых» 17 ноября», — цитирует пресс-службу бело-голубых РИА «Новости».

Шоу-матч между «Динамо» и «Амкалом» состоится в воскресенье, 17 ноября. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Шоу-матч «Динамо» — «Амкал» пройдет на стадионе имени Льва Яшина в воскресенье, начало — в 17.00 мск.

24-летняя Медведева является серебряным призером Олимпийских игр и 2-кратным чемпионом мира.