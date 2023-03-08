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Сегодня, 12:20

Медведева заявила, что готова в третий раз поехать на сборы с «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Скопинцев и Евгения Медведева.
Фото ФК «Динамо»
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос, готова ли она поехать на летние сборы «Динамо».

«Все зависит от графика. Летом у нас обычно много ледовых шоу. Поэтому посмотрим. Но я получила огромное удовольствие от двух сборов. Но я однозначно хотела бы еще съездить на сборы. И не раз», — сказала Медведева «СЭ».

После победы над «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура РПЛ «Динамо» сохранило четвертое место в РПЛ, сократив отставание от «Ростова», идущего на третьей строчке, до 3 очков. В следующем туре команда Славиши Йокановича в гостях сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет в субботу, 11 марта.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева
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