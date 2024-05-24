Источник: мексиканская «Америка» интересуется форвардом ЦСКА Давилой

Мексиканская «Америка» хочет подписать нападающего ЦСКА Виктора Давилу этим летом, сообщает издание En Cancha.

По данным источника, руководство клуба уже связывалось с представителями 26-летнего футболиста, чтобы понять, насколько возможен его трансфер.

Давила перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона» в августе 2023 года. Чилиец забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за армейцев во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2027 года.