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Сегодня, 10:35

Источник: мексиканская «Америка» интересуется форвардом ЦСКА Давилой

Мексиканская «Америка» интересуется форвардом ЦСКА Давилой
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Виктор Давила.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Мексиканская «Америка» хочет подписать нападающего ЦСКА Виктора Давилу этим летом, сообщает издание En Cancha.

По данным источника, руководство клуба уже связывалось с представителями 26-летнего футболиста, чтобы понять, насколько возможен его трансфер.

Давила перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона» в августе 2023 года. Чилиец забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за армейцев во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2027 года.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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