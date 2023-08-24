Чавес: «Я сразу принял решение, что буду играть в «Динамо»

Мексиканский полузащитник Луис Чавес рассказал о сложностях перехода в «Динамо».

«Я сразу принял решение, что буду играть в «Динамо». Были некоторые сложности со стороны клуба, но хорошо, что все решилось. Очень рад, что приехал сюда. Может быть, и были другие предложения, но я не знаю. Первое предложение поступило от «Динамо». Я общался с главным тренером и руководством. После этого не рассматривал уже других вариантов. Был сосредоточен на переходе в «Динамо», — сказал Чавес.

Ранее в пресс-службе «Динамо» рассказали «СЭ», что 27-летний футболист пройдет медосмотр для завершения перехода в пятницу.