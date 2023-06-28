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Мелехин не считает, что российский футбол деградирует из-за доминирования «Зенита»

Алина Савинова
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Защитник «Ростова» Виктор Мелехин ответил на вопрос, влияет ли гегемония «Зенита» в РПЛ на деградацию российского футбола.

«Я думаю, что нет. Почему футбол должен деградировать? Есть команды, которые из года в год становятся чемпионами, и для всех мотивация это изменить. Кто станет чемпионом после «Зенита», принесет большой праздник своим болельщикам. Сейчас все хотят сместить с первого места «Зенит», — цитирует Мелехина Metaratings.ru.

В минувшем сезоне «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Серебряные медали завоевал ЦСКА. «Спартак» занял третье место в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-rostova-melyokhin-ne-schitaet-chto-rossiiskii-futbol-degradiruet-iz-za-zenita-262157/
Футбол
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