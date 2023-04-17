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Сегодня, 02:35

Мелехин: «Не сказал бы, что «Зенит» сильно удивил»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ростова» Виктор Мелехин подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

— В целом, тяжелый матч. Все старались, выкладывались, — приводит слова Мелехина «РБ Спорт». — Я бы не сказал, что соперник сильно удивил. Да, создавали моменты, быстро переходили.

— Было ли тяжело играть против их нападающих?

— Да. Особенно когда во втором тайме у них вышли свежие игроки.

— Чемпионская гонка продолжается?

— Пока есть теоретические шансы, да.

— Карпин говорит, что не смотрит на турнирную таблицу. А вы?

— Ну, нет такого, что мы постоянно туда заглядываем.

«Зенит» набрал 55 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице, «Ростов» с 46 очками — на второй строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-melehin-protiv-zenita-by-lo-tyazhelo-igrat-osobenno-vo-vtorom-tajme-kogda-u-nih-vy-shli-svezhie-igroki/
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