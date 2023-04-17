Мелехин: «Не сказал бы, что «Зенит» сильно удивил»

Сегодня, 02:35
Защитник «Ростова» Виктор Мелехин подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).
— В целом, тяжелый матч. Все старались, выкладывались, — приводит слова Мелехина «РБ Спорт». — Я бы не сказал, что соперник сильно удивил. Да, создавали моменты, быстро переходили.
— Было ли тяжело играть против их нападающих?
— Да. Особенно когда во втором тайме у них вышли свежие игроки.
— Чемпионская гонка продолжается?
— Пока есть теоретические шансы, да.
— Карпин говорит, что не смотрит на турнирную таблицу. А вы?
— Ну, нет такого, что мы постоянно туда заглядываем.
«Зенит» набрал 55 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице, «Ростов» с 46 очками — на второй строчке.