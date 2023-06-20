Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:06

Захарян, Мелехин и Ренан попали в топ-100 претендентов на приз лучшему молодому игроку Европы

Виталий Косик
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Издание Tuttosport на официальном сайте опубликовало список из 100 претендентов на премию Golden Boy-2023. Приз вручается лучшему игроку младше 21 года.

В топ-100 попали три футболиста РПЛ: защитник «Ростова» Виктор Мелехин занял 63-е место, полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал 88-м, а бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан расположился на 34-й строчке.

19-летний Ренан сыграл за «Зенит» 10 матчей в прошедшем сезоне, не отметившись в них результативными действиями.

19-летний Мелехин сделал 1 голевой пас в 34 играх матчах.

20-летний Захарян отметился 5 голами и 10 результативными передачами в 37 матчах.

Топ-10 номинантов Golden Boy

1. Джамал Мусиала («Бавария»)
2. Джуд Беллингем («Реал»)
3. Гави («Барселона»)
4. Антонио Силва («Бенфика»)
5. Алехандро Бальде («Барселона»)
6. Хави Симонс (ПСВ)
7. Флориан Вирц («Байер»)
8. Беньямин Шешко («Зальцбург»)
9. Девайн Ренч («Аякс»)
10. Джорджо Скальвини («Аталанта»).

Арсен Захарян
Футбол
Джамал Мусиала
Джуд Беллингем
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
Роберт Ренан
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Промес приговорен к тюремному сроку в Нидерландах: выдаст ли его Россия? Объясняет адвокат
Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Ахмата» заявил, что «Локомотив» не обращался в клуб по поводу трансфера Конате

Непомнящий объяснил, почему «Зениту» будет не сложно удержать Малкома