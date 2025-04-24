Мелешин будет прооперирован за границей в ближайшее время

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о месте проведения операции нападающему команды Павлу Мелешину.

21-летнему форварду диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

«Операция пройдет за границей. В ближайшее время он должен быть прооперирован. Все согласовано», — сказал Рубашко «СЭ».

Мелешин является воспитанником «Спартака». В сентябре сочинцы арендовали его у красно-белых, а в феврале этого года воспользовались правом выкупа.

В нынешнем сезоне нападающий провел 21 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 1 результативную передачу.