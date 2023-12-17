Мелешин допустил уход из «Спартака» в аренду

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин ответил на вопрос «СЭ» о своем игровом времени.

— Активно пишут, что Павел Маслов может уйти в аренду. Для тебя такой вариант с уходом для получения практики возможен?

— Возможен.

— Хотелось бы играть в России или как, например, Зорин в Белоруссии?

— Не думал где. Просто хочется играть в футбол больше, поэтому в целом без разницы, где играть.

В сезоне-2023/24 19-летний Мелешин провел 7 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.