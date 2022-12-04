Мелешин: «Травмы повлияли на игру «Спартака» в первой части сезона. Может, мы были бы выше в таблице»

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин ответил «СЭ» на вопрос о том, как повлияли травмы футболистов в первой части сезона-2022/23 на результаты команды.

«Травмы повлияли на наше выступление в первой части сезона. Сложно сказать, насколько сильно. Мы и без травмированных игроков выступали хорошо. С ними было бы еще лучше. Может быть, «Спартак» был бы выше, если бы не травмы», — сказал Мелешин «СЭ».

После 17 туров РПЛ-2022/23 «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице с 36 очками. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 6 очков.