Мелешин рассказал, что думает о будущем в «Спартаке»

18 июля, 23:13
Нападающий «Спартака» Павел Мелешин рассказал, что думает о своем будущем в команде. Футболист также прокомментировал товарищеский матч с «Нефтчи» (2:0).
— Появление активных фанатов действительно добавляло дополнительной энергии и мотивации?
— Конечно. Я просто бегал, пел эти кричалки. Это добавляло эмоций. Хотелось бежать и бежать. С болельщиками приятней играть.
— Нельзя сказать, что вы сильно радовались, когда забили, или я не прав?
— Вы не правы.
— У вас нет ощущения, что вам предстоит уйти в аренду из-за того, что конкуренция в нападении обостряется?
— Возможно. Не знаю. Время покажет.
— Вы готовы конкурировать, не имея такого игрового времени, как у других?
— Конечно, готов.
— Что вам говорит отец про эту ситуацию?
— Ничего.