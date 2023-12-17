Мелешин рассказал, что его повеселили усы Абаскаля

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин ответил на вопрос «СЭ» об эмоциональности тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

— Даниил Денисов недавно рассказал, что Абаскаль ему мешает во время игры, как тебе?

— Это его манера. Такой человек. Ничего в этом плохого не вижу. Это здорово! Какой есть.

— Когда у него изменился стиль, как ты это воспринял?

— Немного повеселило. Просто не привык видеть его с усами. Ему идет в целом, поэтому, если нравится, его дело, пусть ходит так.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль стал похож на главного героя сериала «Тед Лассо» после того, как отрастил усы.

Сериал «Тед Лассо» рассказывает о работе тренера по американскому футболу, который начинает работать в обычном футбольном клубе в Англии. Главный персонаж в сериале имеет густые усы.