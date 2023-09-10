Мелешин сказал, что Цымбаларь был простым человеком и гениальным футболистом

Бывший российский футболист и тренер Алексей Мелешин рассказал об игре и взаимоотношениях с Ильей Цымбаларем в «Спартаке» в 90-х годов.

«Об этом человеке всегда думаешь только с добротой. Очень простой человек, но гениальный футболист», — цитирует Мелешина RT.

В матче памяти Ильи Цымбаларя ветераны «Спартака» победили команду звезд, за которую играл Озбилиз, со счетом 2:1.