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Сегодня, 18:42

Мелешин-старший рассказал, как отметит первый гол сына за «Спартак» в чемпионате Россиии

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Мелешин в комментарии «СЭ» поделился эмоциями от первого гола своего сына, Павла Мелешина за «Спартак» в РПЛ.

В воскресенье, 23 октября 18-летний Мелешин-младший отличился в матче 14-го тура чемпионата России против «Химок» (5:0).

«Очень обрадовался, когда Павел забил гол. Как будем праздновать? Сын приедет домой, и накормим его ужином.Определенной цели, как забить ЦСКА или «Зениту», нет. Будет стараться чаще выходить на поле за первую команду и чаще забивать», — сказал Мелешин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Спартак» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет 4 очка, у питерской команды еще одна игра в запасе. В понедельник, 24 октября, сине-бело-голубые сыграют с «Сочи».

Алексей Мелешин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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