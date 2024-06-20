Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:33

Мелешин вернется в «Спартак» из аренды, Шамар и Бальде — нет

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Павел Мелешин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», из всех футболистов «Спартака», минувший сезон проведших в аренде, лишь Павел Мелешин вернется летом в расположение клуба и начнет подготовку к новому сезону под руководством Деяна Станковича.

Мелешин, чья аренда в минском «Динамо» подошла к концу, вернется в «Спартак» и будет работать с новым главным тренером. Шамару Николсону и Кейта Бальде клуб ищет варианты продолжения карьеры в других командах.

С высокой долей вероятности вновь уйдут в аренду так же выступавшие в сезоне-2023/24 в других командах Максим Лайкин, Николай Толстопятов, Виталий Шитов, Константин Шильцов.

2
Обсудить
Читайте также
21 июня стартует Кубок Америки
Мэр Парижа Анн Идальго перенесла дату обещанного купания в Сене
Два человека погибли и 18 госпитализированы из-за урагана в Москве
Выставили тренера из раздевалки, получили разнос от легенды, к чему Довбик говорил о деньгах. Что происходит в сборной Украины на Евро-2024
Российские военные впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО
Кинолог рассказал о сложном характере подаренных Путину в КНДР собак
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Тренерский штаб Талалаева покинул «Химки»
В «Атлетико» сообщили, что не рассматривают новых вратарей на фоне слухов о Помазуне
Ещенко: «Глушенков в «Зените» заработает денег и станет чемпионом, но играть, возможно, будет меньше»
Агент Помазуна об интересе «Атлетико»: «Задайте вопрос тому, кто это написал»
Источник: «Атлетико» может арендовать вратаря ЦСКА Помазуна
Тикнизян не смог договориться о переходе в «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Дркушич: «Решение по карьере буду принимать после Евро. Могу и остаться в России»

ЦСКА пошутил о возможном переходе Помазуна в «Атлетико»