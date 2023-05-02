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2 мая, 22:37

Мелешин высказал мнение о том, нужно ли возвращать пиво на российские стадионы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Алексей Мелешин высказал мнение о том, нужно ли возвращать пиво на российские стадионы.

«Ну мы что — не люди? Почему в Германии все бабки и деды сидят и пьют на трибунах. А мы что? Как будто русские обязательно напьются. Давайте воспитывать правильную культуру! Раньше мы ездили на Рождество в Европу и там можно выпить глинтвейн на улице. В Питер приехал, а там на улице алкоголь запрещен. Почему такое отношение... Мы русские пьяницы что ли? На стадион ведь люди приходят болеть, а пиво нужно для эмоций. Трибуны потом кричат, орут и создают атмосферу», — приводит слова Мелешина Sport24.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-02-eks-futbolist-spartaka-o-prodazhe-piva-na-stadionakh-my-chto-ne-lyudi-kak-budto-russkiye-obyazatelno-napyutsya
Алексей Мелешин
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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