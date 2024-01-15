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Сегодня, 14:17

Мелешину предлагают аренду в минском «Динамо», игрок хочет в «Факел»

Павел Мелешин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», агент 19-летнего нападающего «Спартака» Павла Мелешина предлагает футболисту рассмотреть вариант с арендой в минском «Динамо», где с августа по декабрь 2023 года на тех же условиях выступал ровесник форварда, полузащитник Даниил Зорин.

При этом сам Мелешин считает предпочтительным переход на правах аренды до конца сезона-2023/24 в «Факел», руководство которого заинтересовано в футболисте. О возможности такого трансфера ранее сообщал Metaratings.ru.

Мелешин — воспитанник «Спартака». В сезоне-2023/24 форвард забил 1 гол в 8 матчах за красно-белых.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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