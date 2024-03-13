Мележиков — о ситуации в «Спартаке»: «Возможно, у нынешнего руководства чаша терпения глубже, чем при Федуне»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о последних событиях в московском клубе.

— В «Спартаке» скандал за скандалом: Джикия, Промес, отъезд Абаскаля из Санкт-Петербурга... Кто должен нести за все это ответственность?

— А кто нес бы ответственность за такие ситуации при Федуне? Возможно, у нынешних владельцев просто чаша терпения глубже по отношению к руководству клуба.

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 31 очком. Генеральным директором клуба на данный момент является Олег Малышев.