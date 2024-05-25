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Мележиков назвал иронией судьбы участие в награждении «Зенита» за победу в РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков, ранее занимавший должность генерального директора «Спартака», в комментарии «СЭ» высказался об участии в церемонии награждения «Зенита».

«Некоторые эмоции были до приезда на стадион! Даже написал своему старшему товарищу Николаю Наумову (бывший президент «Локомотива» — Прим. «СЭ») о том, насколько витиевата жизнь! Конечно же, я раньше и предположить не мог, что когда-нибудь буду участвовать в церемонии награждения чемпиона страны. Но так сложилось! Чемпиона страны лига готова была награждать и в Краснодаре, где присутствовал на матче двух кандидатов президент лиги Александр Алаев. Меня же по иронии судьбы направили в Санкт-Петербург.

Но ваш скрытый подтекст мне понятен и отвечаю: руководители «Зенита» воспринимают меня как представителя лиги прежде всего. И не связывают меня с красно-белыми! Это профессиональный подход, и я благодарен им за это! У меня хорошие и конструктивные отношения сложились с руководителями всех клубов, хотя с некоторыми мы успеваем и спорить, иногда громко! А опыт клубной работы мне абсолютно не мешает. Наоборот!" — сказал Мележиков «СЭ».

Также исполнительный директор РПЛ поделился эмоциями от чемпионской гонки в минувшем сезоне.

«Что касается развязки, то она сумашедшая, до последних минут была интрига. Это делает премьер-лигу интересной и захватывающей. Об этом всегда говорил Александр Алаев и, я думаю, он доволен. Пока не созванивались. Я честно скажу, что все-таки позволил себе немного попереживать и за «Краснодар», который очень много делает для нашего футбола, формирует наследие, и за «Динамо», которое за долгое время вплотную подошло к историческому результату и было способно скорректировать свою новейшую историю. Каждый из претендентов был достойным кандидатом на чемпионство, но сильнее все-таки оказался «Зенит». Теперь ждем развязки внизу турнирной таблицы. Там ситуация была не менее горячая!» — добавил Мележиков.

В 30-м туре «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» (2:1). В параллельном матче «Динамо», лидировавшее перед последним туром, уступило «Краснодару» (0:1). В результате сине-бело-голубые вышли на первое место и в шестой раз подряд стали чемпионами России.

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