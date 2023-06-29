Мележиков не согласен, что продление контракта с Абаскалем стало причиной неудачной игры «Спартака» весной

Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, кто был инициатором продления контракта с главным тренером московской команды Гильермо Абаскалем.

«Инициативы, касающиеся игроков или тренерского штаба, исходят от спортивного директора. Но говорить о продлении контракта с тренером как о причине (того, что команда неудачно провела весну) — с этим тезисом я не согласен», — приводит «РБ Спорт» слова Мележикова.

Также менеджер высказался о неудачном отрезке красно-белых во второй части минувшего сезона. По его словам, «Зенит» давал шансы бороться за «золото», но «Спартак» ими не пользовался.

«Были шансы, да, но с моей стороны это некорректно обсуждать. И Олег сказал, что есть некий анализ причин спада. Я понимаю их, но эти вопросы более корректно задавать тренеру. Надеюсь, что повода их задавать не будет, сезон станет успешным», — добавил он.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года. По итогам сезона-2022/23 красно-белые заняли третье место в чемпионате России.