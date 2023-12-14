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Сегодня, 12:21

Мележиков объяснил, в каком случае «Спартак» мог бы лидировать в РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии «СЭ» оценил итоги первой части сезона чемпионата России-2023/24 для красно-белых.

«В нынешнем сезоне пока трудно оценить шансы «Спартака» на медали и титул в РПЛ. С одной стороны, таблица очень плотная, с другой — пятое место. Можно легко одной игрой подняться на 3-е или опуститься на 9-е. Поэтому правильней, на мой взгляд, оценивать применительно к прошлому сезону. Вот здесь разница существенная. На 9 очков меньше после 17 туров набрал «Спартак» в этом сезоне. В принципе почти все лидеры прошлого сезона в этом полугодии просели. Пожалуй, кроме «Краснодара». Поэтому, если бы «Спартак» со своим зимним и летним усилением шел хотя бы на уровне прошлого сезона, то сейчас был бы первым в таблице, а не пятым», — сказал Мележиков «СЭ».

После первой части сезона «Спартак» с 30 очками за 18 матчей занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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