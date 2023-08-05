Мележиков отметил игру Соболева после разгромной победы «Спартака» над «Рубином»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил «СЭ» на вопрос о чемпионских амбициях команды после победы над «Рубином» (4:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

«Рад, что сегодня так классно сработали замены Абаскаля, а игроки продолжали атаковать, были нацелены на ворота соперника практически до последней минуты. Отдельно отметил бы Соболева — он проделал огромный объем работы и его действия были очень полезны для командного результата! Проверка на прочность все-таки еще впереди, но готовность команды и их мотивация на старте вселяет уверенность. Что касается чемпионских амбиций — они у каждого игрока, тренера, сотрудника «Спартака» должны быть всегда!», — сказал Мележиков «СЭ».

В матче с «Рубином» Соболев сделал две результативные передачи.

После матча с «Рубином» «Спартак» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда встретится с «Уралом».