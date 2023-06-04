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Сегодня, 21:51

Мележиков отреагировал на информацию о возможном уходе из «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о том, что он может покинуть московский клуб. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

— В этом мире все временно. Но слухи будут сопровождать любого гендиректора «Спартака». Каждые полгода, в межсезонье — такие слухи будут всегда, — сказал Мележиков.

Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и снова вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. На пост гендиректора клуба он был назначен в июле 2021 года.

«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона-2022/23, набрав 54 очка в 30 матчах. В Кубке России красно-белые дошли до второй стадии полуфинала Пути регионов, в котором уступили «Акрону» (1:2).

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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