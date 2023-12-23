Мележиков о назначении Амарала: «Будет исполнять роль шеф-скаута. Вертикаль клуба не будет его приоритетом»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Для меня все предсказуемо! — сказал Мележиков «СЭ», — Если «Спартак», точнее его руководители, не могут по определенным причинам уволить Пола Эшуорта, то вчера руководство красно-белых сделало то, что я предлагал еще во время своей работы в клубе, когда для меня стала очевидна слабая компетенция бывшего оценщика-консультанта деятельности клуба и бывшего спортивного директора, которая в большей степени зависима от внешних предложений! Это касалось перераспределения функций и введения должности технического директора. Понятно, что формально! Наверняка Эшуорт останется до окончания сезона. Якобы передает дела и должность — и фактически остается без функций. При передаче должности создается впечатление масштабности деятельности бывшего спортивного директора. А новый спортивный директор начнет работу сразу, и как говорится, с ходу и без вмешательства «нового» технического директора — фактически с нуля! Нечего передавать! К сожалению! И я остаюсь при своем мнении — новый спортивный директор будет в «Спартаке» исполнять роль шеф-скаута. Заниматься спортивной вертикалью клуба не будет его приоритетом».

Мележиков также предложил назначить Сергея Родионова на пост заместителя спортивного директора «Спартака».

«Если руководители не хотят дополнительных людей со стороны и если, при этом, хотят сохранить и преумножить преемственность в клубе и некоторое развитие, то приемлемым вариантом будет назначение Сергея Родионова. В качестве заместителя спортивного директора по линии развития молодого поколения в спортивной вертикали клуба и с сохранением статуса президента академии! Я уверен, Сергей Юрьевич в данном качестве в состоянии наладить работу и подготовить предложения. Требуется всего лишь настойчивость с одной стороны и поддержка с другой. Поэтому с нового спортивного директора, фактически шеф-скаута, и спрашивать не нужно ничего, кроме результатов трансферных кампаний! Мечта Дмитрия Попова, который был, на мой взгляд, одним из лучших, хотя и имел определенные проблемы в коммуникации с раздевалкой. И мечта других спортивных директоров в «Спартаке», с которых требовали все и сразу!» — добавил Мележиков.

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он займет пост технического директора красно-белых.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).