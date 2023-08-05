Мележиков о разгроме «Рубина»: «Спартак» уже стабильнее и увереннее, чем раньше»

Экс-генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Рубином» (4:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

«Еще до игры было ожидание положительного результата! В первые 20 минут оно переросло в уверенность! Молодцы! Очень уверенная победа, классно проявили себя новички, и лидеры команды были как всегда на высоте! Впереди еще длинная дистанция. Но уже сейчас можно сказать, что «Спартак» выглядит стабильнее и увереннее, чем раньше!» — сказал Мележиков «СЭ».

После матча с «Рубином» «Спартак» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда встретится с «Уралом».