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Мележиков — об уходе Махмутова из «Спартака»: «Рустам — это топ-менеджер»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уходе коммерческого директора красно-белых Рустама Махмутова из клуба.

«У меня от работы с Рустамом остались только приятные впечатления. Он всегда был человеком, который имеет аргументированное профессиональное собственное мнение и готов его отстаивать. В этом плане с ним было непросто. В некоторой степени приходилось соответствовать его высокому уровню. При этом он всегда был корректен по отношению к руководству и дипломатичен с подчиненным персоналом. Рустам — это топ-менеджер. Думаю, что кто-то в скором времени приобретет!!! Желаю ему успехов!» — сказал Мележиков «СЭ».

Ранее Махмутов сообщил «СЭ» о своем уходе из «Спартака».

Махмутов работал в «Спартаке» с 2021 года. За это время красно-белые подписали ряд крупных контрактов.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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