Мележиков раскритиковал идею приглашения в «Спартак» иностранного спортивного директора

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное назначение Хавьера Рибалты на пост спортивного директора красно-белого клуба.

«Буду рад, если у „Спартака“ когда-нибудь все-таки появится профессиональный руководитель спортивного блока. К сожалению, выбор специалистов этой категории в „Спартаке“ фактически никогда не был компетенцией генерального директора.

Иностранные специалисты даже в нынешних условиях действительно могут быть полезны в выборе и приобретении игроков высокого уровня для усиления команд РПЛ, но они никогда не будут вдолгую выстраивать спортивную вертикаль клуба, начиная с академии. У них другие приоритеты, они не заинтересованы заниматься этим достаточно глубоко», сказал Мележиков «СЭ».

Также Мележиков заявил, что для развития клубной вертикали нужны российские специалисты.

«Я убежден, нужны только российские специалисты. Они есть, но им «мы» почему-то не доверяем! Поэтому любой иностранец на должности спортивного директора в российском клубе, и «Спартак» не исключение, фактически будет исполнять только лишь роль шеф-скаута. Дай бог, чтоб профессионально! Платить при этом ему будут как спортивному директору.

В остальном он будет иметь «особое» мнение и советовать. К сожалению, для высших руководителей это мнение будет основным, а не мнение своих специалистов», — добавил Малежиков.

На данный момент пост спортивного директора «Спартака» занимает Пол Эшуорт.

43-летний Рибалта с 2018 по 2021 год занимал аналогичную должность в «Зените». Его последним местом работы был «Марсель», который он покинул в октябре.