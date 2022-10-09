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Сегодня, 14:00

Мележиков рассказал, что «Спартак» рассчитывает на Бальде после окончания дисквалификации

Владимир Пушкарев
,
Антон Иванов
Микеле Антонов

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» поделился новостями о нападающем московского клуба Кейта Бальде.

— Как обстоит дело с Кейта Бальде?
— Он отбывает дисквалификацию. Как закончится, прибудет в расположение команды. Сейчас тренируется в Москве.

27-летний нападающий красно-белых был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил до 5 декабря 2022 года.

Также Мележиков поделился мнением о переходе хавбека Зелимхана Бакаева в «Зенит».

— Герман Ткаченко сказал, что у «Спартака» не было желания оставить Бакаева в клубе.
— Бакаев игрок «Зенита». Давайте уже забудем про это.

Бакаев подписал контракт с сине-бело-голубыми в июне 2022 года. Он перешел в «Зенит» как свободный агент.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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