Гендиректор «Спартака» Мележиков раскрыл подробности встречи Абаскаля с Каманцевым и Мешковым по вопросам судейства

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как прошла встреча главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с главой судей РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.

«Разговор был дружелюбным и без негативного окраса. Вопрос про Пруцева и Мартинса задал Мешков, Абаскаль ответил, что для него это больше «продолжить игру». Претензий от Абаскаля не было, была просьба обратить внимание на ряд моментов. И мы специально не стремились разбирать конкретные эпизоды последних игр. Тем не менее Мешков сам извинился и сделал это очень искренне — тронуло», — приводит слова Мележикова Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

Встреча проходила по поводу того, что в «Спартаке» остались недовольны судейством в матче Кубка России красно-белых против «Урала» (2:2). Игра прошла 14 марта.