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Сегодня, 01:05

Мележиков рассказал, когда Мозес вернется в расположение «Спартака»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов
Евгений Мележиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии полузащитника Виктора Мозеса.

— Что с Мозесом?

— Я уже говорил. В конце октября должен вернуться в «Спартак»

— Он очень долго возвращался летом.

— Не было там никаких проблем. На тот момент была, скажем так, некоторая неопределенность. Уже забыто все это дело, решено. Сейчас возвращается, восстанавливается, заканчивает первый этап реабилитации, приезжает в команду и там будет продолжать реабилитацию в составе команды уже.

31-летний нигериец получил повреждение в игре 4-го тура РПЛ против «Урала». 17 августа футболист перенес операцию, срок восстановления от травмы — около полугода.

Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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