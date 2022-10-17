Мележиков рассказал, когда Мозес вернется в расположение «Спартака»

Сегодня, 01:05
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии полузащитника Виктора Мозеса.
— Что с Мозесом?
— Я уже говорил. В конце октября должен вернуться в «Спартак»
— Он очень долго возвращался летом.
— Не было там никаких проблем. На тот момент была, скажем так, некоторая неопределенность. Уже забыто все это дело, решено. Сейчас возвращается, восстанавливается, заканчивает первый этап реабилитации, приезжает в команду и там будет продолжать реабилитацию в составе команды уже.
31-летний нигериец получил повреждение в игре 4-го тура РПЛ против «Урала». 17 августа футболист перенес операцию, срок восстановления от травмы — около полугода.
syuzanna.starikova.01@bk.ru
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17.10.2022