Мележиков рассказал о функционале нового совета директоров «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» рассказал о работе нового совета директоров московского клуба.

— Ваш функционал увеличился?

— В принципе да. Совет директоров занимается оценкой результатов, выработкой стратегических решение. Я буду их оценивать с практической точки зрения.

— Бюджет 20 миллионов?

— Была информация про 30-40. Мы информацию о средствах раскрывать не планируем. Мы продолжаем работать над бюджетом.

26 сентября стал известен новый состав совета директоров «Спартака», в который вошел Мележиков.