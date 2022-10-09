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Сегодня, 13:26

Мележиков рассказал о функционале нового совета директоров «Спартака»

Антон Иванов
Микеле Антонов

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» рассказал о работе нового совета директоров московского клуба.
— Ваш функционал увеличился?
— В принципе да. Совет директоров занимается оценкой результатов, выработкой стратегических решение. Я буду их оценивать с практической точки зрения.
— Бюджет 20 миллионов?
— Была информация про 30-40. Мы информацию о средствах раскрывать не планируем. Мы продолжаем работать над бюджетом.

26 сентября стал известен новый состав совета директоров «Спартака», в который вошел Мележиков.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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