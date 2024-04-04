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Сегодня, 16:26

Мележиков: «Пересекались с Малышевым, пообщались. Почему нет?»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об общении с генеральным директором «Спартака» Олегом Малышевым на матче FONBET Кубка России против «Зенита» (1:2).

— Вы сидели в соседних ложах с Олегом Малышевым.

— Пересекались с Малышевым, пообщались (Малышев сменил Мележикова на посту гендиректора «Спартака». — Прим. «СЭ»). А почему нет? Мы открытые люди. Но это личный диалог, обсуждать его не буду. Не хочу тревожить, — сказал Мележиков «СЭ».

3 апреля «Спартак» дома проиграл «Зениту» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная игра пройдет на «Газпром Арене» 17 апреля.

С 2015 по 2018 год Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака», а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Олег Малышев
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