Мележиков рассказал подробности возможного включения представителей клубов РПЛ в состав ЭСК РФС

Исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное включение представителей клубов в состав ЭСК РФС.

«Затрагивался ли вопрос о включении представителей клубов в ЭСК? Этот вопрос затрагивается, но пока наши аргументы с обеих сторон не нашли поддержки. Думаю, что этот вопрос можно в дальнейшем обсуждать, но здесь не идет речи о включении в ЭСК клубов с правом голоса. Больше говорим о том, что со стороны клубов можно привлечь общественных наблюдателей, которые не будут обладать правом голоса, но будут участвовать в дискуссии. И знать, как принимаются решения и трактуются в дальнейшем. Потому что информация для клубов очень важна для исключения того, что возмущает — когда белое называется черным, а черное — белым», — сказал Мележиков «СЭ».

По данным «СЭ», клубы РПЛ разработали ряд предложений, которые могли бы помочь улучшить судейство, снизить возникшее напряжение, увеличить доверие к действиям арбитров, разобраться общественности, а также участникам чемпионата России в тонкостях трактовок правил.