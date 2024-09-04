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Судейство

Сегодня, 10:50

Мележиков рассказал подробности возможного включения представителей клубов РПЛ в состав ЭСК РФС

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное включение представителей клубов в состав ЭСК РФС.

«Затрагивался ли вопрос о включении представителей клубов в ЭСК? Этот вопрос затрагивается, но пока наши аргументы с обеих сторон не нашли поддержки. Думаю, что этот вопрос можно в дальнейшем обсуждать, но здесь не идет речи о включении в ЭСК клубов с правом голоса. Больше говорим о том, что со стороны клубов можно привлечь общественных наблюдателей, которые не будут обладать правом голоса, но будут участвовать в дискуссии. И знать, как принимаются решения и трактуются в дальнейшем. Потому что информация для клубов очень важна для исключения того, что возмущает — когда белое называется черным, а черное — белым», — сказал Мележиков «СЭ».

По данным «СЭ», клубы РПЛ разработали ряд предложений, которые могли бы помочь улучшить судейство, снизить возникшее напряжение, увеличить доверие к действиям арбитров, разобраться общественности, а также участникам чемпионата России в тонкостях трактовок правил.

РПЛ
Евгений Мележиков
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