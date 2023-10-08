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Сегодня, 22:17

Мележиков: «С таким усилением «Спартак» должен быть в тройке РПЛ и проходить все команды в Кубке»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал результаты команды перед октябрьской паузой на матчи сборных.

Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 11 матчах и лидируют в группе D Пути РПЛ FONBET Кубка России с 12 очками в 5 играх.

«Результаты «Спартака» очень нестабильны. С таким усилением команда должна быть в тройке РПЛ и проходить все команды в Кубке. Но здесь есть определенная нестабильность. То побеждаем, то проигрываем, то ловим свою игру, то теряем ее. Плюс состав не до конца стабилизировался, тренерский штаб до сих пор находится в поисках. Может быть, нет полного взаимопонимания с футболистами для стабильной игры. Пока все не очень хорошо, хотелось бы лучше. В чем главная проблема? В психологии команды в большом смысле, когда один за всех и все за одного», — сказал Мележиков.

«Спартак» проведет следующий матч 22 октября дома против «Пари НН» в 12-м туре чемпионата России-2023/24.

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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