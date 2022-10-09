Мележиков сообщил, что «Спартак» планирует участвовать в зимнем турнире в ОАЭ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» рассказал, что московский клуб планирует выступить на турнире в ОАЭ.

—Была информация, что в Эмиратах может быть товарищеский турнир, в котором «Спартак» вроде согласился принять участие. Это правда?

— Пока планируем. У нас 2 сбора в Эмиратах. Пока предварительно мы не против, чтобы участвовать.

9 сентября «РБ Спорт» сообщил о том, в Эмиратах состоится товарищеский турнир, в котором будут участвовать 4 клуба РПЛ. 4 октября стали известны даты проведения соревнований — с 1 по 11 февраля 2023 года.