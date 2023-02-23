Мележиков сообщил, что тренерский штаб «Спартака» положительно оценил работу клуба в трансферное окно

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что тренерский штаб московского клуба положительно оценил работу красно-белых в зимнее трансферное окно.

«Трансферное окно, наверное, больше оценивает тренерский штаб. Они оценивают его положительно», — приводит слова Мележикова ТАСС.

В ночь на 23 февраля завершился второй регистрационный период в РПЛ. Состав красно-белых пополнили защитники Томаш Тавареш (Португалия) и Алексис Дуарте (Парагвай). Московскую команду покинули игроки обороны — россиянин Николай Рассказов и словенец Миха Мевля.