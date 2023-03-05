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Сегодня, 13:45

Мележиков: «Абаскаль хочет, чтобы у «Спартака» был русский костяк»

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о том, что видение развития клуба и главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля совпадают.

«На сборах мы достаточно долго разговаривали, какой «Спартак» хотим строить. Отрадно, что цели и желания Абаскаля совпадают с нашими. Мы делаем акцент на российских игроках и хорошо, что тренеру нравится работать с молодыми. Он просит провести определенную работу на российском рынке среди молодых игроков. То есть он хочет русский костяк. В перспективе двигаемся в этом направлении», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

В настоящий момент в составе «Спартака» выступают восемь легионеров.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь питерской команды — «Спартак». Московская команда отстает от сине-бело-голубых на 8 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-melezhikov-abaskal-hochet-chtoby-u-spartaka-by-l-russkij-kostyak/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Евгений Мележиков
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