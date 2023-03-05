Мележиков: «Абаскаль хочет, чтобы у «Спартака» был русский костяк»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о том, что видение развития клуба и главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля совпадают.

«На сборах мы достаточно долго разговаривали, какой «Спартак» хотим строить. Отрадно, что цели и желания Абаскаля совпадают с нашими. Мы делаем акцент на российских игроках и хорошо, что тренеру нравится работать с молодыми. Он просит провести определенную работу на российском рынке среди молодых игроков. То есть он хочет русский костяк. В перспективе двигаемся в этом направлении», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

В настоящий момент в составе «Спартака» выступают восемь легионеров.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь питерской команды — «Спартак». Московская команда отстает от сине-бело-голубых на 8 очков.