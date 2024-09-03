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Судейство

Сегодня, 15:15

Мележиков заявил, что Мажич ответил на вопрос про назначения Карасева

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии «СЭ» рассказал о ходе встречи главы судейского корпуса РФС Милорада Мажича с представителями клубов РПЛ.

— Остались ли клубы удовлетворены встречей?

— Высказывались определенные претензии, но в целом любая встреча это позитив.

— Главный вопрос был в трактовках решений?

— Проблема с трактовками не только у клубов и тренерских штабов, но и судей.

— Получили ли клубы ответ на вопрос, почему Карасев получил назначение после признания его решения ошибочным?

— Ответ получен, но, думаю, это прокомментирует Павел Каманцев (председатель судейского комитета РФС — Прим. «СЭ»).

Ранее нынешний генеральный директор красно-белых Олег Малышев рассказал, что встреча с Мажичем была очень полезной.

Евгений Мележиков
Милорад Мажич
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