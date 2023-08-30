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Сегодня, 08:30

Мележиков заявил, что не допускает отставки Абаскаля: «Считаю эти разговоры несостоятельными»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о результатах команды на старте сезона.

— Допускаете ли вы, что от матча против «Краснодара» будет зависеть судьба Абаскаля?

— Не допускаю! Хотелось бы, конечно, стабилизировать состав и точечно его усиливать во время игры. Но это уже прерогатива тренера! Он главный! Разговоры об отставке считаю несостоятельными — мы только фактически начали чемпионат и разрыв по очкам между первым и седьмым местом очень маленький. Все может измениться за одну-две игры! Оценивать, прогнозировать место и планировать дальнейшие действия надо, на мой взгляд, ближе к зимней паузе. Не раньше! Да и причин собственно для «падения» не вижу — состав команды Гильермо действительно сильный! Только если сами не споткнемся!

После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. 2 сентября красно-белые сыграют против «Краснодара».

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Евгений Мележиков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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