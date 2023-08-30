Мележиков заявил, что не допускает отставки Абаскаля: «Считаю эти разговоры несостоятельными»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о результатах команды на старте сезона.

— Допускаете ли вы, что от матча против «Краснодара» будет зависеть судьба Абаскаля?

— Не допускаю! Хотелось бы, конечно, стабилизировать состав и точечно его усиливать во время игры. Но это уже прерогатива тренера! Он главный! Разговоры об отставке считаю несостоятельными — мы только фактически начали чемпионат и разрыв по очкам между первым и седьмым местом очень маленький. Все может измениться за одну-две игры! Оценивать, прогнозировать место и планировать дальнейшие действия надо, на мой взгляд, ближе к зимней паузе. Не раньше! Да и причин собственно для «падения» не вижу — состав команды Гильермо действительно сильный! Только если сами не споткнемся!

После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. 2 сентября красно-белые сыграют против «Краснодара».