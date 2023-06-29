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Сегодня, 18:38

Мележиков заявил, что никто в «Спартаке» не был против покупки Дуарте

Алина Савинова
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Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как осуществлялся трансфер защитника Алексиса Дуарте.

«В «Спартаке» «да» не говорит один человек, это общее решение. Процедура была соблюдена, мы оформили необходимый протокол, провели через трансферный комитет, совет директоров одобрил. Не могу сказать, что кто-то один сказал «да», — приводит «РБ Спорт» слова Мележикова.

Также он отметил, что никто в московском клубе не сказал «нет» при покупке Дуарте.

«Была консолидированная позиция. В тот момент и я сказал «да». Если одобряет главный тренер, видит потенциал, спортивный директор, селекционная служба и в целом игрок молод, какие основания у меня сказать «нет»? Никаких», — добавил специалист.

Парагвайский футболист перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне РПЛ Дуарте провел 7 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-melezhikov-v-spartake-nikto-ne-skazal-net-pri-pokupke-duarte/
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