Мележиков заявил, что причин для недоверия Абаскалю нет

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Слухи по поводу Абаскаля? Нет причин для недоверия. Спады бывают у любой команды, но это не повод посыпать голову перлом и принимать какие-то резкие решения. Нужно правильно идентифицировать причины, решить проблемы и двигаться дальше. Тем более команда у нас достаточно молодая, время на ее строительство необходимо. У нас в составе, если не ошибаюсь, 11-12 человек, которым нет 24 лет. Безусловно, этим игрокам нужно еще набираться опыта. Нужна определенная стабильность на длинной дистанции. На подходе у нас порядка пяти игроков до 20 лет, которых привлекали к основе. Поэтому говорить, что команда здесь и сейчас должна добиваться желаемого для всех нас результата, наверное, преждевременно. Будем двигаться дальше, планомерно работать над созданием команды и над тем, чтобы игроки получали опыт, стабильность. Вылет из Кубка? Разочарование от результата, конечно же, есть. Но это не повод опускать руки и говорить, что все пропало. Надо двигаться дальше», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

«Спартак» после 23-х туров РПЛ располагается на третьем месте с 45 очками. В Кубке России команда вылетела от «Акрона».