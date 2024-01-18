Мелик-Гусейнов: «Нам следует сделать все, чтобы российский футбол оставлял позитивное впечатление»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о российском футболе.

«В нем много канонов и требований. С одной стороны, это хорошо, поскольку должны быть одинаковые правила для всех. С другой — присутствует некий элемент зашоренности. Допустим, мы видим реальную проблему с отсутствием болельщиков на трибунах. Все клубы обязаны вывернуться наизнанку ради того, чтобы привлечь людей», — приводит слова Мелик-Гусейнова RT.

Он также считает, что футбол в России нужно развивать.

«Нам следует сделать все, чтобы отечественный футбол оставлял яркое позитивное впечатление. Людям надо напоминать о команде не дважды в месяц, когда играем дома, а ежедневно», — добавил специалист.

Ранее Мелик-Гусейнов заявил, что в футбольном клубе степень занятости такая же высокая, как и на госслужбе.