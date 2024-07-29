Мелик-Гусейнов объяснил неудачный старт сезона для «Пари НН» не до конца укомплектованным составом

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов оценил начало сезона для нижегородской команды.

«Пари НН» проиграл два матча подряд в РПЛ. Нижегородцы уступили «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3).

«Спортивную причину обозначит тренер. С моей точки зрения, дело в том, что команда продолжает свой путь в летнем трансферном окне. Мы хотим еще усилиться, потому что еще не до конца укомплектовали состав. Сейчас выходят новички, которые не были в должной мере наиграны во время летних сборов, они присоединились в конце, а некоторые подъехали даже после. И стоит сказать про след травм, длящийся еще с прошлого сезона. Три ключевых игрока на условном больничном, в системе реабилитации», — приводит «РБ Спорт» слова Мелика-Гусейнова.

В следующем матче команда Саши Илича на выезде сыграет с «Ахматом» в рамках 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится 31 июля.