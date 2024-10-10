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Сегодня, 21:34

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Неудачный опыт Гончаренко с «Уралом» нас не смутил»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды.

«Выбор тренера был тяжелый в плане того, что нужно было вступить в переговоры. Спортивный блок это сделал достаточно быстро и профессионально. Виктор Гончаренко соответствует ожиданиям клуба — он готов вместе с клубом добиваться обговоренных результатов.

Не смутил ли неудачный опыт в «Урале»? У каждого человека, который чем-то в жизни занимается, есть период подъема, стагнации, падения и снова подъема. Это зависит от множества обстоятельств как внутренних, так и внешних. Поэтому на такого рода вещи нужно смотреть философски. Надо на берегу договариваться о тех ожиданиях, которые ты ждешь, и надеешься, что они будут реализованы. Опыт Гончаренко с «Уралом» никого не смущал», — приводит слова Мелика-Гусейнова Sport24.

В среду нижегородцы заключили с 47-летним белорусским специалистом контракт сроком на два года.

Источник: Sport24
ФК Нижний Новгород
Виктор Гончаренко
Давид Мелик-Гусейнов

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