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Сегодня, 01:18

Гендиректор «Пари НН»: «Если кто-то из легионеров решит получить паспорт РФ, то клуб приложит все силы, чтобы им помочь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что пока ни один из легионеров команды не пытается получить российское гражданство.

«Пока нет такой ситуации, при которой кто-то из легионеров нашего клуба проявил инициативу получить российское гражданство. Российский паспорт есть у Майги, но он все равно считается легионером и именно в этом статусе и заявлен.

В «Пари НН» небольшое количество ребят-иностранцев, но тем не менее, если кто-то из них решит получить паспорт РФ, то наш клуб приложит все силы, чтобы им помочь», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-582535-gendir-pari-nn-yesli-kto-to-iz-legionerov-reshit-poluchit-pasport-rf-prilozhim-vse-sily-chtoby-pomoch
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