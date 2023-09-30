Гендиректор «Пари НН»: «Если кто-то из легионеров решит получить паспорт РФ, то клуб приложит все силы, чтобы им помочь»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что пока ни один из легионеров команды не пытается получить российское гражданство.

«Пока нет такой ситуации, при которой кто-то из легионеров нашего клуба проявил инициативу получить российское гражданство. Российский паспорт есть у Майги, но он все равно считается легионером и именно в этом статусе и заявлен.

В «Пари НН» небольшое количество ребят-иностранцев, но тем не менее, если кто-то из них решит получить паспорт РФ, то наш клуб приложит все силы, чтобы им помочь», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.