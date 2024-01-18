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Сегодня, 21:34

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «В футбольном клубе степень занятости такая же высокая, как и на госслужбе»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, какая первая мысль промелькнула в голове, когда узнал, что возглавит футбольный клуб.

«Для меня это был своего рода разрыв шаблонов, ведь в последнее время я трудился на госслужбе. А до того так или иначе занимался организацией здравоохранения. Также у меня был свой консалтинговый бизнес. Большой спорт в моей жизни никогда не присутствовал. Хотя соприкасался с ним как болельщик или помощник при организации крупных мероприятий», — цитирует специалиста RT.

Также он отметил, что мог отказаться от предложения.

«Это не какая-то пенсия, обещанная губернатором. Мол, поработал, иди теперь отдохни. Поверьте, в «Нижнем Новгороде» степень занятости настолько же высокая, как и на госслужбе. Приходим в офис в девять утра, уезжаем поздно вечером», — добавил Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка за 18 туров.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1259934-gendirektor-nn-klub-gossluzhba
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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