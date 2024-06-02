Мелик-Гусейнов заявил, что Боселли и Зе Турбо остаются в «Пари НН»

Сегодня, 16:49
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, какие позиции в команде нуждаются в усилении.
— Остаются Гоцук, Александров?
— Все ребята, которые что-то дали команде, которые двигали нас вперед, были душой раздевалки, которые мотивировали друг друга... Если у них самих нет противопоказаний оставаться в «Пари НН», мы будем рады их видеть, — приводит «РБ Спорт» слова гендиректора нижегородского клуба.
— Боселли остается?
— Да.
— Зе Турбо?
— Тоже.
— Какие позиции нуждаются в усилении?
— Мы будем удивлять.
В субботу, 1 июня, «Пари НН» победил «Арсенал» во втором стыковом матче (2:0) и по результатам двух встреч (3:2) сохранил место в РПЛ.