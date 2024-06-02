Мелик-Гусейнов заявил, что Боселли и Зе Турбо остаются в «Пари НН»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, какие позиции в команде нуждаются в усилении.

— Остаются Гоцук, Александров?

— Все ребята, которые что-то дали команде, которые двигали нас вперед, были душой раздевалки, которые мотивировали друг друга... Если у них самих нет противопоказаний оставаться в «Пари НН», мы будем рады их видеть, — приводит «РБ Спорт» слова гендиректора нижегородского клуба.

— Боселли остается?

— Да.

— Зе Турбо?

— Тоже.

— Какие позиции нуждаются в усилении?

— Мы будем удивлять.

В субботу, 1 июня, «Пари НН» победил «Арсенал» во втором стыковом матче (2:0) и по результатам двух встреч (3:2) сохранил место в РПЛ.