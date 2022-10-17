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Сегодня, 14:18

Мелижиков рассказал, что у «Спартака» не было проблем с новым контрактом Селихова

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о новом контракте голкипера московского клуба Александра Селихова.

«Легко ли прошли переговоры по новому контракту Селихова? Абсолютно легко. Не было вообще никаких проблем. Честно говоря, не знаю, с чего вдруг эти проблемы создали в телеграм-каналах, но проблем не было вообще. Все договоренности были достигнуты в одно-два касания. Кстати, уточню и то, что контракт у Александра заканчивался в конце мая 2023 года, а не в конце этого года. Новый контракт предусматривает и пролонгацию на один год, в том случае, если вратарь сыграет не менее 50% матчей в предыдущем сезоне», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

Он также отказался отвечать на вопрос об усилении команды в зимнее трансферное окно.

Матч 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-melezhikov-vse-dogovorennosti-po-kontraktu-selihova-by-li-dostignuty-v-odno-dva-kasaniya/
Александр Селихов
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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